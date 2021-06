Man opgepakt voor brandstichting bij allochtone ondernemers

In de afgelopen twee weken was er brand bij een levensmiddelenzaak, die volledig uitbrandde. Ook was er brand bij een pizzeria annex ijssalon. Bij een andere pizzeria bleef de brandschade beperkt.

De politie beschikte over camerabeelden en kreeg een goede verklaring van een getuige. Daarop zijn agenten dinsdagavond in de woning van de verdachte binnengevallen. Het pand is doorzocht. De verdachte zit vast.