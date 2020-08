Haagse burgemeester eerder terug van vakantie na steekpartij

,,Het is verschrikkelijk wat er op de Pier is gebeurd. Wat vaststaat, is dat een 19-jarige jongen uit Rotterdam plotseling uit het leven is gerukt. Dat is ongelooflijk triest en wij leven intens mee met de nabestaanden. Wat er is gebeurd, wordt momenteel door de politie onderzocht. Daarover doen wij geen mededelingen. Daarbij staat bovendien elk incident op zich”, zegt Van Zanen in een verklaring.

De burgemeester spreekt over onacceptabele gedragingen en taferelen. ,,Dat liep uiteen van geweld en bedreigingen tegen onze verkeersregelaars en handhavers tot en met grenzeloos gedrag op onze stranden (wildkamperen en het achteloos achterlaten van afval) en in het verkeer. Als gemeente zijn wij ontzettend geschrokken van het gebrek aan respect voor onze publieke dienstverleners. Maar ook het gebrek aan normen en waarden waarmee de bewoners van onze kustwijken de afgelopen dagen door bezoekers zijn geconfronteerd, is zorgelijk.” De burgemeester zegt de maximale capaciteit te hebben ingezet om de situatie aan de kust in goede banen te leiden. Daarbij is onder meer ondersteuning van de politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigade.

Ook laat Van Zanen weten dat geweld tegen mensen met een publieke taak niet wordt getolereerd. ,,Een verkeersregelaar of handhaver wordt ingezet door de gemeente om de veiligheid van bezoekers van Den Haag en andere weggebruikers te waarborgen. De politie stelt alles in het werk om daders op te sporen, zodat het recht zijn loop kan krijgen.” Hij stelt eerder dan gepland van vakantie terug te zijn gekomen. ,,Om samen met de andere leden van het stadsbestuur, onze ambtenaren, onze lokale ondernemers, onze inwoners, onze hulpdiensten en het Openbaar Ministerie te zorgen dat onze kust, en vooral Scheveningen, weer de badplaats is die zij hoort te zijn: veilig voor iedereen.”