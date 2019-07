’Ik heb m’n huisgenoten wakker gegild’

Rond 8 uur lokale tijd meldden veel vakantiegangers de schokken. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Wel zijn veel hotels uit voorzorg geëvacueerd.

Het centrum van de beving ligt enkele tientallen killometers uit de kust van het eiland. Er zou geen tsunamigevaar zijn.

De beving was vooral te voelen in het zuiden waar veel toeristen zitten.

Gegild

Nederlander Jules die op Bali verblijft, meldt via onze Whatsapp tiplijn: „Ik zat op het terras in de tuin te werken. Plots schudde de aarde fiks. Ik heb de huisbewoners wakker gegild en ze naar buiten gekregen. Het duurde circa 20-30 seconden. De aarde bewoog flink. Het was tweemaal alsof een golf door de zee trok.

Deze toeristen filmden een stukje van de beving, op het moment dat ze nog in bed lagen in hun hotelkamer: