Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen, aantal nieuwe coronagevallen met ruim 60.000 weer gedaald

In totaal werden in een week tijd 857.372 nieuwe besmettingen genoteerd. Dat komt neer op 122.482 gemiddeld per dag. In het weekeinde ligt het aantal altijd wat lager. Dinsdag meldde het RIVM meer dan 300.000 achterstallige testuitslagen in één keer. Het instituut gaf die dag ook al aan dat het aantal positieve testen af begint te vlakken.

Coronapatiënten

Op de ic’s liggen zondag 179 coronapatiënten, drie meer dan zaterdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1303 coronapatiënten, acht meer dan een dag eerder. Op de intensive cares werden elf nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 152. Zaterdag waren dat er nog respectievelijk dertien en 195.

Een belangrijk deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus, is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen met buikklachten, hartproblemen of na een ongeluk. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Sterfgevallen

De afgelopen 24 uur werden zeven nieuwe sterfgevallen gelinkt aan corona. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, omdat het soms even duurt voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. In totaal komt het aantal sterfgevallen in de afgelopen week op 72. Dat aantal loopt de laatste weken iets op. Drie zondagen geleden stond het aantal op 53, de week erna op 58 en vorige week kwam het totaal op 62.