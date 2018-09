Drie jaar geëist tegen ’borstendokter’ Rock G.

De 58-jarige G. staat voor het gerechtshof in Den Haag terecht voor onder meer mishandeling en verminking van meerdere patiënten die voor cosmetische ingrepen naar zijn Citykliniek in Den Haag kwamen. In totaal hebben 121 voormalig patiënten zich sinds 2008 gemeld. Tien zaken zijn tijdens het proces behandeld.

Sommige voormalig patiënten ondervinden nu nog altijd hinder. Ze hebben meerdere hersteloperaties achter de rug, nog altijd dagelijks pijn en de klachten zijn waarschijnlijk blijvend.

Mamma-navigator

Drie jaar geleden oordeelde de rechter dat G. fouten had gemaakt, maar dat deze niet ernstig genoeg waren om hem te straffen. Het OM had ook toen drie jaar cel geëist en ging tegen de vrijspraak in beroep. In een eerdere, andere procedure voorafgaand aan het strafproces had de medische tuchtrechter G. al definitief uit het artsenregister geschrapt.

G. voerde zijn borstvergrotingen uit met een ’mamma-navigator’: een experimenteel apparaat, zonder de vereiste Europese certificaten, dat vergeleken kan worden met een flinke kitspuit. De advocaat-generaal vertelde het hof dat ze een vergelijkbaar apparaat had gevonden bij de bouwmarkt.

Deskundigen oordelen hard over het werk van G., zijn gebrek aan kennis en de gebruikte technieken.

’Niet mijn schuld’

G. houdt vol dat het allemaal niet zijn schuld is, zei dat alles hem is afgenomen en dat hij nergens meer aan het werk komt. Woensdagochtend bleek echter dat G. onder een andere naam te vinden is op de website van een kliniek in België. En dat doet hij ook in Rusland, voegde hij zelf toe. Maar hij werkt niet als arts, hij geeft enkel informatie, benadrukte hij.

De uitspraak is waarschijnlijk over twee weken.