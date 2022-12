Bibberende zaterdag met temperaturen onder vriespunt: code geel in hele land

Plaatselijk kunnen weggedeeltes bevriezen en valt er winterse neerslag, waarschuwt het KNMI. Al sinds zaterdagochtend vroeg is code geel van kracht. Er was naast gladheid ook sprake van dichte mist in vrijwel het hele land.

Het KNMI verwacht dat code geel vanwege gladheid tot zondagochtend 09.00 uur van kracht is. Rijkswaterstaat strooit op diverse plekken preventief.