Ongevallen bij mist en gladheid, code geel in hele land

Het kan glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten, waarschuwt het weerinstituut. In het noordwesten van Nederland is er ook kans op een winterse bui. Rijkswaterstaat strooit op diverse plekken preventief en waarschuwt weggebruikers voor slecht zicht in het midden en westen van het land.

Vrijdagavond gold ook in het hele land code geel vanwege de gladheid en dichte mist. Vrijdag was de eerste officiële lokale ijsdag van de winter, omdat het in het Drentse Eelde de hele dag onder nul graden bleef.

De gladheid en de mist leidden ook tot ongevallen. In Rijswijk verloor een BMW-bestuurder de macht over het stuur in gladde omstandigheden en klapte deze tegen een paal. De bestuurder bleek ook nog te hebben gedronken en is aangehouden.

In Rijswijk klapte een BMW op een lantaarnpaal. Ⓒ District8

Op de A16 bij Prinsenbeek botste een auto in de mist met hoge snelheid achterop een vrachtwagen. Bij het ongeval raakten twee personen gewond, waarvan één ernstig. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.