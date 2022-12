Waarschuwing in hele land vanwege gladheid, code geel van kracht

Zaterdagochtend gold ook al in vrijwel het hele land code geel vanwege de kans op gladheid. Het weerinstituut waarschuwt dat het glad kan zijn door bevriezing van natte weggedeelten en winterse neerslag. In de kustprovincies is er kans op een winterse bui. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daarvan hinder ondervinden.

De waarschuwing is tot in de loop van zondagochtend van kracht. De temperaturen daalden zaterdag her en der tot onder het vriespunt.