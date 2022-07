Van de Zandschulp week voor US Open in actie in Winston-Salem

Kopieer naar clipboard

Botic van de Zandschulp Ⓒ ANP/HH

Tennisser Botic van de Zandschulp doet in de week voor de US Open mee aan het ATP-toernooi van Winston-Salem (21 tot en met 27 augustus), zo heeft de deelnemerslijst uitgewezen. De nummer 26 van de wereld is als tweede geplaatst op het voorbereidingstoernooi voorafgaand aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.