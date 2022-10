Zes mensen opgepakt die betrokken waren bij handel illegaal medicijn tegen kattencorona

De Belgische justitie kwam de illegale handel op het spoor via een Facebookgroep. Een 32-jarige man en een 43-jarige vrouw uit het Vlaamse Lier zouden de spil vormen achter de lucratieve handel. Volgens het OM heeft de vrouw in een jaar voor meer dan 120.000 euro van het illegale geneesmiddel verkocht. De voorraad werd opgeslagen bij haar vader.

Het middel tegen kattencorona is vermoedelijk afkomstig uit China en moet zes weken lang dagelijks worden toegediend. De behandeling kostte volgens justitie gemiddeld 3000 euro. Voor corona bij katten bestond geen erkende behandeling. Baasjes van vermoedelijk besmette katten zochten elkaar op via een besloten Facebook-groep. De verdachten zijn enkele beheerders van deze groep. De bestellingen werden bezorgd door gewone koeriersdiensten, maar wel onder een valse vermelding van de inhoud van het pakketje. Zo werd het middel tegen kattencorona verzonden als ’voedingsupplement of cosmetica’.

Het middel is niet vergund en erkend door het Europees Geneesmiddelen Bureau en is daarom illegaal. Of het medicijn werkt of schadelijk is maakt geen onderdeel uit van het onderzoek.