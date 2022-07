Meer waar hersenetende parasiet zit donderdag weer open: zwemmer overleden door infectie

Dit melden lokale autoriteiten in een persbericht. Het gaat om het meer Lake of Three Fires in Bedford. Eerder liep een inwoner uit Missouri de herseninfectie – primaire amoebische meningo-encefalitis – op nadat hij had gezwommen in het water. Uit voorzorg werd het meer afgesloten.

Uit onderzoek blijkt nu dat er inderdaad een hersenetende parasiet aanwezig is en dat dit tevens de doodsoorzaak is geweest van de zwemmer. „Naegleria fowleri is een amoebe die veel voorkomt in warm en zoet water zoals meren, rivieren, vijvers en kanalen”, aldus de functionarissen in een persbericht. „In uiterst zeldzame gevallen kan het primaire amoebische meningo-encefalitis veroorzaken wanneer water dat de amoebe bevat door de neus stroomt en de hersenen bereikt.”

Ondanks de aanwezigheid van de parasiet is het meer vanaf donderdag weer open voor bezoekers. „De kans dat je een infectie oploopt, is heel klein. Wel zullen we borden plaatsen die waarschuwen voor de parasiet”, aldus de autoriteiten.