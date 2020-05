Deel bewoners overnacht in hotel na brand Haagse studentenflat

Aan de brand in een appartement op de zestiende verdieping van de flat De Struyck aan het Rijswijkseplein ging een explosie vooraf. Waardoor die werd veroorzaakt, is nog onbekend. Ook in omliggende appartementen woedde vervolgens brand. Drie mensen die rook hadden ingeademd, moesten naar het ziekenhuis gebracht. Zeven anderen zijn ter plaatse nagekeken.

Nadat het vuur was geblust, deed de politie nog enige tijd onderzoek. Aan het eind van de middag werd het negentien verdiepingen tellende pand vrijgegeven en konden de bewoners - op die van de zestiende etage na - terug naar hun huis. De flat telt volgens Staedion 380 woningen. Een deel van de bewoners van de zestiende verdieping kan later zondag naar huis. De rest kan terecht in The Student Hotel.

De Rijksuniversiteit Leiden heeft in verband met de brand in de studentenflat een noodnummer opengesteld voor gedupeerde bewoners (071-5271132). De universiteit belooft te proberen de getroffen studenten zo goed mogelijk te helpen.

Ⓒ GinoPress B.V.

De woordvoerder van de woningcorporatie erkent dat er eerder klachten waren over veiligheid in de flat, waar de Haagse PvdA zich begin dit jaar volgens Omroep West over roerde. Volgens de zegsman ging dit over de toegankelijkheid en vreemden die in het complex zouden verblijven en voor zover hij wist niet over brandveiligheid.