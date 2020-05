Zeer grote brand in studentenflat Den Haag

Aan de brand in een appartement op de zestiende verdieping van de flat De Struyck aan het Rijswijkseplein ging een explosie vooraf. Waardoor die werd veroorzaakt, is nog onbekend. Ook in omliggende appartementen woedde vervolgens brand.

Sterke rooklucht

De studentenflat telt 19 verdiepingen en 380 studio’s. Onze verslaggever is ter plaatse en sprak met enkele studenten die buiten het gebouw staan. Eén van hen vertelt dat ze een sterke rooklucht kon ruiken en daarom snel naar buiten is gegaan. Ze heeft andere bewoners gealarmeerd door op de deuren te bonzen. Naast het bonzen hebben studenten elkaar geprobeerd in te lichten over de brand via sociale media.

De studenten hebben geen brandalarm gehoord, terwijl het in de gang van de dertiende verdieping zwart zag van de rook.

Tijdens hun vlucht naar buiten zouden de studenten brandweerlieden tegen zijn gekomen die hen hadden verzocht terug naar de studio’s te gaan. De studenten zouden opgehaald worden door de bluslieden. Maar dat moment wilde geen van de studenten afwachten en ze vervolgden hun weg naar buiten, zo geven ze aan.

Voor de deur van de flat staan veel hulpdiensten, waaronder ook drie ambulances. Er staan vijf brandweerwagens en ook landde er een traumahelikopter om hulp te verlenen.

Vanwege de brand werd het Rijswijkseplein afgesloten. Vervoersbedrijf HTM besloot de tramlijnen 1, 9, 11, 12, 15, 16 en 17 te laten omrijden en niet stoppen bij het nabijgelegen station Hollands Spoor.