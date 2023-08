Vervroegd uit gevangenis vrijgelaten Wagner-huurling verdacht van dubbele moord na terugkeer naar huis

Demyan Kevorkyan (31) kreeg in 2016 een 18-jarige gevangenisstraf voor verschillende criminele daden, waaronder gewapende overvallen en wapenhandel. Hij was een van de 150 gevangenen die op 31 augustus 2022 gerekruteerd werd door Jevgeni Prigozjin, de baas van de Wagner-groep, om te gaan vechten in Oekraïne.

Maar nu zit Kevorkyan opnieuw in de cel. Hij wordt ervan verdacht schuldig te zijn aan een dubbele moord. Eén van de slachtoffers is de 19-jarige Tatyana Mostyko, een kinderentertainer. Op 28 april was zij, samen met haar baas Kirill Chubko, onderweg naar huis toen haar auto een platte band kreeg. Ze belde haar moeder om mee te delen dat ze later thuis zou zijn, maar dat ze zich geen zorgen moest maken. Er was een groepje jongeren gestopt om hen te helpen. Het meisje en de man werden nooit meer teruggezien.

Er werden drie verdachten gearresteerd. Naast Kevorkyan werden ook Anatoly Dvoynikov en Aram Tatosyan in hechtenis genomen. Die twee laatsten toonden speurders waar de twee begraven waren. Dvoynikov en Tatosyan bekende de moord, maar wezen Kevorkyan aan als leider. De 31-jarige ontkende de feiten.

Recidive

Dat Wagner gevangenen gerekruteerd heeft voor de oorlog in Oekraïne is een publiek geheim. Op videobeelden was al te zien hoe Prigozjin in gevangenissen opzoek ging naar nieuwe strijders. Dat zij, soms meerdere, moorden hadden gepleegd, was volgens hem enkel een voordeel. „We hebben jullie criminele talenten nodig”, zei hij.

(Lees verder onder de foto)

twitter / e2w Ⓒ Screengrab Twitter

Volgens de BBC is Kevorkyan niet de enige gevangene die zich aansloot bij Wagner en zich daarna opnieuw schuldig maakte aan strafbare feiten. De Britse omroep heeft al een twintigtal gevallen kunnen identificeren. Prigozjin heeft beweerd dat het recidivepercentage onder ex-Wagner-rekruten 10 tot 20 procent lager is dan het gemiddelde voor vrijgelaten criminelen. Maar de directeur van de gevangenenrechtenorganisatie Russia Behind Bars, Olga Romanova, zegt dat het werkelijke aantal veel groter kan zijn omdat veel misdaden niet worden geregistreerd. Ze denkt dat dit komt door een nieuwe wet die het strafbaar maakt om iemand die deelgenomen heeft aan de zogenaamde „speciale militaire operatie” in diskrediet te brengen.