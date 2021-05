Tientallen ’coronadoden’ spoelen aan op oevers Ganges

De lokale bevolking denkt dat de lijken in de rivier werden gedumpt omdat crematieplaatsen overbelast zijn of omdat familieleden geen hout konden betalen voor de brandstapel. Sommige lichamen waren gedeeltelijk verbrand.

Een inwoner spreekt over een schokkende ervaring. De autoriteiten gaan de stoffelijke overschotten alsnog begraven of cremeren. Zij telden ongeveer veertig lijken, maar nieuwsmedia hebben het over een honderdtal aangespoelde coronadoden – of meer.

„Afschuwelijke beelden”, schrijft India Today. Een lokale politicus beschrijft: „Ze drijven aan het oppervlakte en liggen al zeker zeven dagen in het water.” De taferelen gaan inmiddels de wereld over.

Volgens tv-zenders eten de honden inmiddels van de lichamen.

„Dat kan de verspreiding van het virus verergeren. Een zeer treurige gang van zaken”, vertelt een Indiase presentatrice op televisie.

Bouwproject

De lokale autoriteiten van deelstaten Uttar Pradesh en Bihar begonnen elkaar te beschuldigen. De lichamen spoelden aan in laatstgenoemd gebied, maar zouden uit eerstgenoemde staat komen. Ondertussen heerst onder inwoners paniek. Ze zijn bang dat de lichamen de nog levende mensen kunnen besmetten met corona.

Ook wordt fnuikend opgemerkt dat het land ondertussen doorgaat met grote bouwprojecten terwijl de coronasituatie maar blijft verergeren.

Corona

De vondst van de lichamen is een nieuw voorbeeld van de rampzalige coronasituatie in India. Volgens officiële cijfers sterven dagelijks ongeveer 4000 mensen aan het coronavirus en het totale dodental is bijna 250.000. Veel experts zijn echter van mening dat het sterftecijfer veel hoger is.

Het coronavirus verspreidt zich in India vanuit de grote steden snel over de rest van het land. Met name op het platteland zijn er nauwelijks ziekenhuizen.