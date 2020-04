OMT: beperkt testen leidde tot meer besmettingen in verpleeghuizen

Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) van virologen, artsen en andere deskundigen aan het kabinet. De kans op verspreiding binnen verpleeghuizen is hoog, zegt het OMT. Ondanks alle maatregelen neemt het aantal meldingen van coronabesmettingen nog altijd toe.

Gesloten setting

Het hoge besmettingsrisico komt ’mede vanwege de gesloten setting, het langdurige verblijf en het intensieve contact tussen bewoners en zorgpersoneel’, schrijven de deskundigen. Inmiddels is in één op de drie verpleeghuizen een besmetting geconstateerd. In Kennemerland, Zuid-Holland Zuid en Twente neemt het aantal besmettingen toe, waar het in Noord-Brabant juist afvlakt.

Het virus verspreidt zich op verschillende manieren door de verpleeghuizen. In sommige zijn er meerdere ’introducties’, in andere verspreidt het virus zich juist binnen de muren. Het OMT ziet daarnaast een relatie tussen besmettingen in meerdere verpleeghuizen, die waarschijnlijk is veroorzaakt door medewerkers die op verschillende locaties werken. Dat zou niet meer moeten gebeuren, adviseren de experts.

Nieuwe verdeelsleutel

Medewerkers van verpleeghuizen deden onlangs al hun beklag over het gebrek aan beschermende middelen – zoals mondkapjes, handschoenen en schorten – bij hun werk. Het leidde tot een nieuwe verdeelsleutel van de middelen, waarbij de focus niet langer vooral op de ziekenhuizen ligt.

Het OMT adviseert een breed testbeleid, bij medewerkers die alleen maar lichte symptomen vertonen, maar ook bij de bewoners van het verpleeghuis. Die vertonen vaak een ’atypisch ziektebeeld’, schrijven de deskundigen. Daarnaast luidt het advies om bewoners die in het ziekenhuis op zijn genomen, niet langer terug te plaatsen in het verpleeghuis. Zij zouden naar een andere locatie moeten, zoals een zorghotel.

Goed nieuws is er over de bezetting op de intensive cares. Het aantal coronapatiënten op de ic’s zou rond 1 mei naar 700 kunnen zijn gedaald. Volgens cijfers die woensdag werden verspreid liggen er nog altijd meer dan 1200 mensen met corona op de ic, dat aantal neemt de laatste dagen al af. Over twee weken zou de totale ic-bezetting 1200 kunnen zijn: 700 mensen met corona en 500 voor de reguliere zorg.

