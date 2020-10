Ouderen vrezen nu al eenzame kerst: veel senioren alweer weken binnen

Uit de enquête komt naar voren dat 41,9 procent van de ondervraagde ouderen stelt Kerstmis "alleen of met mijn partner" te gaan vieren. Een kleine 13 procent heeft vooralsnog het plan die dagen 'alleen met ons eigen huishouden' door te brengen. Zo'n 27 procent zal thuis mensen ontvangen of zelf op bezoek gaan bij familie of vrienden. Slechts 0,6 procent gaat "online iets speciaals met elkaar doen".

Overigens is het onderzoek dit jaar voor het eerst gehouden, zodat niet duidelijk is hoeveel senioren voorheen Kerstmis al alleen vierden. De antwoorden passen wel in een ANBO-peiling van enkele weken geleden, waarin bijna driekwart van de ouderen aangaf geen of veel minder bezoek te ontvangen en zelf ook niet meer mee te doen aan activiteiten.