Krabbels van Kuperus

Na zijn overlijden schonk zijn vrouw de tekeningen aan verschillende musea. Het Natuurmuseum Fryslân mocht ook de natuurtekeningen ontvangen en toont tot en met 25 augustus een deel ervan in de expositie 'Natuurlijke krabbels'.

Kuperus was een veelgevraagd illustrator en illustreerde zo'n 100 boeken: populairwetenschappelijke werken, natuurboeken, uitgaven voor scholen en kinderboeken. Elk willekeurig onderwerp kon hij trefzeker vastleggen.

Kuperus was een meester met het potlood, een meesterlijk 'krabbelaar'.Niet alleen de vrije natuur had Kuperus' belangstelling, ook was hij dagen achtereen in dierentuin Artis te vinden. Hier tekende hij apen, leeuwen en olifanten, maar ook de bezoekers voor de kooi.

Adres: Schoenmakersperk 2, Leeuwarden. Info: www.natuurmuseumfryslan.nl