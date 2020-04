Trump: ’Overtuigend bewijs gezien dat virus uit lab in Wuhan komt’

Tegen verslaggevers zei Trump dat hij dankzij het bewijs dat hij heeft ingezien er vrijwel zeker van is dat het lab in Wuhan de oorsprong van de virusuitbraak is. De president weigerde details te geven over de informatie die hem dat doet geloven.

In Wuhan dook het longvirus eind vorig jaar voor het eerst op. De miljoenenstad ging twee maanden op slot om verspreiding tegen te gaan.