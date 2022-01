Horeca, cultuur en evenementen onder voorwaarden weer open

Dat bevestigen bronnen bij het kabinet. Dat heeft met de meest betrokken bewindslieden vergaderd in het Catshuis over het advies van het OMT. Dat had het kabinet geadviseerd ruimte te geven aan horeca en de cultuursector tot 20 uur ’s avonds.

Voor evenementen binnen met een verplichte zitplaats gaat een limiet gelden van 1250 bezoekers, buiten mag de capaciteit maximaal met een derde van de capaciteit worden gevuld. Dat gaat waarschijnlijk ook gelden voor publiek bij sportwedstrijden.

Ook dierentuinen en andere zogenoemde doorstroomlocaties mogen waarschijnlijk weer open. Daar moeten bezoekers zich aan de regels voor de niet-essentiële dienstverlening houden. Festivals en andere evenementen zonder vaste zitplaatsen kunnen nog niet open, net zo min als de nachthoreca.

Er wordt nog gekeken of er misschien een zogenoemd inloopsysteem ingevoerd zal worden voor de cultuursector. Dat zou betekenen dat gelegenheden tot 20 uur mensen mogen binnenlaten, die dan om 22 uur weer buiten moeten staan. Zo’n systeem zou in de horeca om praktische redenen niet ingevoerd worden.