FvD houdt publieke bijeenkomst in Zaandam

Otten richt een nieuwe partij op en lijft daarbij ook drie FvD-senatoren en enkele Statenleden in. De scheiding tussen Baudet en Otten werd via de media uitgespeeld, met openlijke hatelijkheden over en weer.

Voorafgaand aan de bijeenkomst ging Baudet ook in op de gratis reizen die hij in 2017 en 2018 maakte in het privéjet van Fokke de Jong, oprichter van Suit Supply. Hij gaf de reizen niet op in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

