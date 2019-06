Historische series ’hot’

Jared Harris kreeg lovende kritieken voor zijn vertolking van Valery Legasov in Chernobyl. Ⓒ HBO

Met dank aan alle herhalingen op televisie is er genoeg oud kijkvoer te zien dezer dagen. Maar als we toch terug in de tijd gaan, dan liever een échte duik in het verleden op de streamingdiensten. Deze historische series zijn zeker de moeite van het bingewatchen waard.