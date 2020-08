Bestuurder aangehouden met metershoge palmboom in auto

Al snel bleek dat de toegestane voertuighoogte van 4,20 meter aanzienlijk was overschreden. Op een foto van de politie is te zien dat het uitstekende gedeelte bijna twee keer zo groot is als de auto zelf.

De man kon geen speciale vergunning overleggen en dus moest hij een ander vervoermiddel regelen. Uiteindelijk kon de plant liggend vervoerd worden in een grote bestelwagen die hij geregeld had, zo melden Duitse media.

Aan een boete ontkwam hij echter niet.