Roos: ,,Het drielandenpunt omhoog, de toren in, en genieten van de drieuitzichtpunten over Nederland, Duitsland en België. Daarnaverdwaald in het Labyrint-doolhof. Indrukwekkend was ons bezoek aanMargraten, waar duizenden Amerikaanse soldaten liggen begraven.Allemaal jonge mannen die voor onze bevrijding het leven hebbengegeven."