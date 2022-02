Lokale partijen winnen terrein bij gemeenteraadsverkiezingen

Premium Binnenland

Ketelmuziek: het grote uitsluiten weer begonnen

Met de campagnestart voor de gemeenteraadsverkiezingen van half maart is ook het grote uitsluiten weer begonnen. D66 en GL verkondigden lokaal niet in zee te gaan met FvD en PVV. Volgens D66-leider Kaag staat de stembusgang in het teken van de ’strijd tegen extreemrechts’.