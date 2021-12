GGD Hollands Midden stopt met boosterprikken zonder afspraak na enorme drukte

Zaterdagochtend stonden er lange files op de wegen rondom de vaccinatielocaties in Hollands Midden. „Omdat dit tot gevaarlijke verkeerssituaties leidde, is nu besloten te stoppen met booster op vrije inloop. Het is dus niet meer mogelijk om zonder afspraak langs te komen”, aldus de GGD.

De GGD bood 60-plussers vanaf donderdag de mogelijkheid zonder afspraak langs te komen voor een extra vaccinatie omdat er meer vaccin en personeel beschikbaar was dan dat er afspraken voor een boosterprik werden gemaakt. Die mensen moesten hun laatste prik wel langer dan zes maanden geleden hebben gekregen.

Lange rijen

Vrijdag meldde koepelorganisatie GGD GHOR Nederland al dat het prikken zonder afspraak in Hollands Midden een tijdelijke actie was. Van de actie werd gretig gebruik gemaakt. Donderdag kregen 2000 mensen een boosterprik zonder afspraak. Vrijdag ging het om meer dan 1700 mensen. Zaterdag stond er direct bij opening van de locatie in Leiden een rij en kregen meer dan 2100 mensen een prik zonder afspraak.