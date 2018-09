Politieauto crasht na achtervolging

Volgens een woordvoerder zat de politie achter een gestolen auto aan. Die was op zondag ontvreemd in Utrecht bij een woninginbraak en werd dinsdagavond gesignaleerd in het noordoosten van Gelderland.

De politie zette de achtervolging in op de man, die met 170 kilometer per uur een zonder verlichting over de snelweg scheurde. Uiteindelijk reed de man over de A28 en de A1 naar Baarn. Daar ramde de verdachte de auto van de politie, die daardoor in de vangrail terechtkwam. Een agent hield rugklachten over aan de actie van de verdachte.

Op een parkeerplaats verder op de A1 in de buurt van Naarden en Bussum kon de verdachte uiteindelijk tot stoppen worden gedwongen met een spijkermat. De man parkeerde zijn auto met platte banden op een parkeerplaats bij een hotel en ondernam nog een laatste, vergeefse vluchtpoging te voet. De politie achterhaalde de man echter en nam hem mee naar het bureau.