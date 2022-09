Provincies en staatssecretaris van der Burg steggelen over opvangdwang

Provinciebestuurders beklagen zich over een aanvankelijk plan waarin zij de doorzettingsmacht zouden krijgen om gemeenten te dwingen tot opvang. Het gevoel in de regio is dat het kabinet opnieuw een taak over de schutting gooit. Provincies hebben immers geen grip op de asielinstroom en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), redeneren bestuurders.

Van der Burg zegt van de kritiek op de hoogte te zijn. „Dat is precies een van de punten waarvan we nu nog kijken hoe we dat doen. Er zijn verschillende opties omdat we het zo willen doen dat het gaat werken, dat is voor mij het belangrijkste.” Overleg is volgens de staatssecretaris in volle gang. Vrijdagochtend en -middag stonden er vergaderingen in de agenda.

Deadline

Het wetsvoorstel moest er eigenlijk uiterlijk 1 oktober zijn, omdat die uiterlijk 1 januari door het parlement moest zijn geloodst. Volgens Van der Burg was die datum niet haalbaar. „We hebben verschillende boodschappen gekregen en die moeten we op elkaar afstemmen.” Extra tijd is er eigenlijk niet. Het kabinet ziet de bui alweer hangen en wil liever niet weer bij gemeenten met de pet rond. Als de wet is aangenomen, kan de benodigde opvang worden afgedwongen.

Achter de schermen valt de horen dat er politiek onmin is over het voorstel, omdat opvangdwang uiterst gevoelig ligt. Van der Burg houdt het op ’afstemming’. „Dat gaat de om gemeenten, om provincies en om zaken die ambtelijk moeten worden afgeregeld. Vandaar dat het ietsje later komt.”

De VVD-bewindsman erkent wel dat hij naar zoveel mogelijk draagvlak zoekt, ook binnen het parlement. „Ik zorg nu dat ik zoveel mogelijk draagvlak heb voor het voorstel. Dat gaat om draagvlak in het parlement, maar ook bij andere overheden.” 1 januari is volgens hem ’nog wel haalbaar’. „Hoe eerder hoe beter. Ik heb gezien dat wetten snel door de Kamer kunnen als de Kamer het belangrijk vindt.”

Het is nog bepaald geen uitgemaakte zaak dat de Tweede en Eerste Kamer zullen instemmen met het wetsvoorstel. De VVD heeft bijvoorbeeld aangegeven zo’n dwangvoorstel eigenlijk niet te zien zitten. Maar het is de vraag of de fractie onder politieke druk toch zwicht, waardoor een meerderheid kan worden bereikt.