Meer toeristen in Nederland maar spreiding wil nog niet lukken

Amsterdam blijft populair.

Den Haag - Het wil maar niet lukken met de spreiding van toeristen in ons land. Buitenlandse bezoekers hebben afgelopen jaar in Nederland opnieuw 10% meer overnachtingen gemaakt. Twee derde blijft in de drukke Randstad (35% in Amsterdam), 15% aan de kust. Slechts een klein deel gaat naar bos of plas. Dat is al jaren nauwelijks veranderd.