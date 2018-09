Rafael met Sabia onderdak!

Even later herhaalde dat tafereel zich bij het appartement dat Rafael, nog maar enkele maanden geleden, in de stad betrok. Ook daar stond – alwéér – het verhuisbedrijf voor de deur. Maar in de tussenliggende maanden is er voor de sterspeler van HSV wel het een en ander ten goede gekeerd.In januari was hij op trainingskamp toen ’troubleshooters’ van de club voor Raf bliksemsnel een tijdelijk onderkomen regelden. Het was een redelijk comfortabel appartement, niet ver van Sylvies penthouse, dat door zijn ouders en ’huisvriendin’ Sabia voor hem werd ingericht. Zoon Damián kreeg er een eigen kamer en Rafael kon er, na dat kamp, meteen zijn intrek in nemen.In dat eigen huis kon hij bijkomen van alle spanningen van de laatste maanden, die uitmondden in de definitieve breuk van de vrouw met wie hij jarenlang een verondersteld droompaar had gevormd.De waarheid over dat huwelijk en wat er misging kennen – nog steeds – alleen hij en Sylvie. Ook over wat zich nu precies heeft afgespeeld in die veelbesproken nieuwjaarsnacht, hebben beide voormalige echtelieden zich nog maar nauwelijks uitgelaten. Alleen het nieuws over ’De Klap’ werd door Rafaels familie ontkend; de Van der Vaarts leken sowieso al een tijdje ’klaar’ met Sylvie. Volgens ingewijden zijn zij ’nooit rouwig maar slechts bezorgd’ geweest om de breuk, en dan vooral over het lot van de kleine en gevoelige Damián. Niet voor niets sloten zij al snel Sabia in hun hart. Rafael staat pal achter zijn Sabia, ondanks alle verhalen die in het Hamburgse plotseling over haar verleden de ronde gingen doen. Hij trok zich er weinig van aan. De onthullingen bevatten voor hem geen nieuws, en van haar vermeende paaldansverleden ziet hij wellicht ook wel de voordelen in.TuinDe twee kozen nadrukkelijk voor elkaar. En bij een nieuwe liefde en een nieuwe start hoort natuurlijk een nieuwe plek onder de volop aanwezige zon. Sabia ontdekte een fraai opgeknapte en dito gelegen villa aan de rivier de Alster, waar de twee afgelopen nacht voor het eerst sliepen. Rafael wilde per se voor de start van het nieuwe voetbalseizoen de, zoveelste, verhuisellende achter de rug hebben. De afgelopen weken is met man en macht gewerkt om afwerking van de villa te voltooien en ook de schitterende tuin gereed te krijgen. Daar trapt Damián de komende dagen al een aardig balletje, en speelt hij straks met zijn plotseling verkregen zusje en broertje. Van de twee huizen die Rafael en Sabia bewoonden, zijn de beste stukken deze week overgebracht naar de villa, waar het nieuwe gezinsgeluk nu een vervolg krijgt. Verderop, in hetzelfde Hamburg, bewoont Sylvie nog het immense penthouse dat zij eind vorig jaar, en nog in een vorig leven, met Rafael betrok. De stad is klein genoeg om elkaar spontaan tegen het lijf te lopen, wat onlangs gebeurde toen Sabia en zij vrijwel tegelijk bij dezelfde beautysalon een afspraak hadden. Duidelijk aangeslagen kwam Sylvie bij met een kopje koffie. Inmiddels hebben de twee elkaar weer langer gesproken. Hartsvriendinnen zullen zij echter niet meer worden, al heeft Sabia nu de gedeelde zorg voor oogappel Damián en ontpopt zij zich als een prima moeder bij wie hij een blije en uitgelaten indruk maakt.Diep in haar hart zou Sylvie Hamburg misschien liever voor gezien houden. Haar tv-werk heeft zij immers in Keulen. Maar hoe moet het dan met Damián, die graag bij zijn vader in de buurt blijft? En bovendien, ook in Keulen zou Sylvie elke dag geconfronteerd worden met het jonge geluk van haar ex-man en haar ex-vertrouwelinge. Immers, dagelijks staan zij in Duitse bladen en kranten en volop wordt er ook in de showbizzrubrieken op tv aandacht besteed aan elke stap die Rafael en Sabia zetten.En Sylvies eigen liefdesleven? Recent trokken twee van haar flirts in brede kring de aandacht. Al tíjdens haar relatie met de Parijse Guillaume, zou zij voor twee knappe en succesvolle mannen zijn gevallen. Meer daarover, plus hun foto’s, vandaag in Weekblad Privé.

