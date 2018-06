Zeilen voor het goede doel

Op het water dobberen en tegelijkertijd het goede doel steunen. Dat is het doel van de inzamelingsactie op vier augustus. In de haven van Stavoren kunnen liefhebbers aan boord stappen van diverse skûtsjes, zoals: De Eenvoud, De Verwisseling, De Singelier en de Harmonie. Na een middag op het water wordt aan het einde van de dag in de haven geld ingezameld. Deelnemers mogen zelf bepalen welk bedrag zij willen doneren aan het goede doel.

OpbrengstLeeuwarden is dit jaar het toneel van de tiende editie van 3FM Serious Request. De inzamelingsactie staat dit jaar in het teken van kinderen die sterven aan diarree. Het geld dat op zondag 4 augustus wordt ingezameld gaat geheel naar Serious Regquest en wordt in december overhandigd bij het Glazen huis in Leeuwarden.