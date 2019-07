Nederland krijgt extra F35-straaljagers

Op deze manier wil ze het grootste deel van de in totaal 1,5 miljard euro besteden die het kabinet in de recente voorjaarsnota uittrok voor de krijgsmacht, zegt ze in Trouw. Het exacte aantal toestellen hangt af van de koers van de dollar op het moment van aankoop.

Vorig jaar diende het kabinet een plan in bij de Navo waarin staat hoe Nederland de krijgsmacht de komende jaren wil uitbreiden. Een onderdeel daarvan is een extra squadron van 15 F35-toestellen.

Met het extra geld van in totaal 1,5 miljard euro voor de periode tot 2024 uit de voorjaarsnota gaat die wens nu deels in vervulling. Het geld gaat verder naar betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel, digitale oorlogsvoering en speciale eenheden.