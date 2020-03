Regering Italië gooit hele land op slot

Heel Italië wordt een beschermde zone. Er zijn geen rode, oranje of groene zones meer. De restricties die eerst alleen voor Lombardije en veertien provincies golden, gelden nu voor het hele land. Men kan alleen reizen om urgente gezondheidsredenen of voor werk. Wie wil reizen moet een geldig certificaat hebben.

„Er is geen tijd meer. Dit is het moment om onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat geldt voor ons allen”, aldus Conte. „De toekomst is in onze handen en dat moeten verantwoordelijke handen zijn.” De transport van goederen gaat wel door.

Ook alle sportwedstrijden, inclusief de voetbalwedstrijden van de serie A, worden stilgelegd. De sluiting van scholen en universiteiten in het hele land duurt in ieder geval tot 3 april.