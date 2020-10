Al 14.000 mensen gaven via CoronaMelder aan dat ze besmet zijn

Ⓒ ANP/ HH

DEN HAAG - Binnen ruim twee weken hebben ongeveer 14.000 mensen die de CoronaMelder gebruiken, via deze app aangegeven dat ze besmet zijn met het coronavirus. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge maandag in de Eerste Kamer tijdens het debat over de coronawet. „Dat is best heel veel”, zei hij. Inmiddels hebben ruim 3,5 miljoen mensen de app gedownload op hun mobieltje. Ook dat vond De Jonge best veel.