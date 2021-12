OM vervolgt tien mannen voor de carbidexplosie bij hotel in Joure: ’Dit was opzettelijk’

Het tiental was volgens justitie betrokken bij het carbidkanon dat op oudjaarsnacht vorig jaar afging in het centrum van Joure. Door de explosie sneuvelden meerdere ramen in de omgeving. Met name hotel Anne-Klare had veel schade.

Hoewel de verdachten zelf verklaarden dat het niet de bedoeling was dat het kanon, dat achter een rijdende auto was bevestigd, op die plek afging, denkt het OM daar anders over. „Wij hebben voldoende bewijs dat de ontploffing wel met opzet is veroorzaakt op die plek”, zegt woordvoerder Melanie Kompier.

Op de dag na de explosie meldden zich in totaal twaalf mannen van toen 20 tot 27 jaar uit de omgeving van Joure. Volgens justitie zaten drie van hen in de auto die het kanon trok. Zeven mensen zouden op de brug hebben gestaan. Het OM vindt dat de mannen „bewust en nauw” samenwerkten. Hoe precies, wil justitie pas op de zitting uit de doeken doen.

Verdachten ontkennen opzet

De andere twee mannen waren in eerste instantie ook verdachten, maar zijn dat inmiddels niet meer. Volgens Kompier stonden zij verder weg bij de ontploffing en kan niet worden bewezen „wat voor rol ze spelen in het geheel.”

Advocaat Tjalling van der Goot, die alle verdachten bijstaat, zegt verbaasd te zijn dat het OM nu met een beslissing komt. „We hebben heel vaak aangedrongen: kom nou met een beslissing. Dat had wel eerder gemogen.”

Hij zegt bovendien dat er geen sprake is van opzet. „Dan moet je dat bewust hebben gedaan of heel bewust een groot risico hebben genomen. Dat is in ieder geval wat cliënten ontkennen. Nou ontkennen verdachten wel vaker iets, maar dat is om hun eigen hachje te redden. Die indruk heb ik nu niet.”

Volgens Van der Goot meldden de verdachten zich naar eigen zeggen bij de politie omdat ze schrokken van de schade. Dat er ook deurbelcamerabeelden waren van het incident, speelde volgens hem daarbij geen rol. „Het is daarop ook niet herkenbaar wie dat nu zijn”, zegt hij. „Zij voelden zich verantwoordelijk. Ik vind dat dat de jongens siert.”

’Strafrecht is hier voor bedoeld’

Los van wat er strafrechtelijk gezien nu precies wel of niet bewezen kan worden, vindt de advocaat het „heel jammer voor de jongens” dat ze voor de rechter moeten komen. „Ze hadden geen kwaad in de zin”, vindt hij. „Hier is het strafrecht niet voor nodig wat mij betreft. Dit zou ik een zaak hebben gevonden van: dit is nu eenmaal gebeurd. Fout, fout, fout, maar dit is nooit jullie bedoeling geweest en jullie hebben gedaan wat je moest doen: jullie hebben de schade vergoed.”

Voor het opzettelijk veroorzaken van een ontploffing met gevaar voor goederen kan maximaal twaalf jaar worden opgelegd. In de praktijk worden maximumstraffen niet snel opgelegd. Het is nog niet bekend wanneer de zaak plaatsvindt.