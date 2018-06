Vrouw pleegde eermoord onder dwang

Dat zegt de advocaat van de vrouw in het AD/Rotterdams Dagblad. ,,De vrouw is ernstig onder druk gezet", zo stelt de raadsvrouw.

Serma K. schoot in februari in Vlaardingen haar 44-jarige minnaar meerdere malen door het hoofd. Na de moord riep de verwarde vrouw dat ze haar 'namus' (Turks voor 'eer') had schoongemaakt. Tegenover haar advocaat verklaarde de vrouw later dat ze ernstig onder druk was gezet door haar echtgenoot. Volgens hem had ze met haar ontrouw hem en hun gezin te schande gemaakt.

Onmenselijk

,,Sinds haar man had ontdekt dat zijn vrouw een affaire had, zat ze thuis knel", aldus de advocaat. De geheime liefdesaffaire tussen de vrouw en het latere slachtoffer kwam aan het licht door sms'jes in haar telefoon. ,,Sindsdien heeft ze onmenselijke dingen meegemaakt. Haar hoofd is kaalgeschoren, voor straf en omdat hij boos was. Ook is ze mishandeld, vernederd en misbruikt. Je kunt je afvragen of zij niet ook een slachtoffer is."

De echtgenoot van K. zit inmiddels achter slot en grendel. Daardoor voelt de vrouw zich eindelijk veilig genoeg om de absolute waarheid te verklaren. ,,Omdat hij nu ook vastzit", besluit de advocaat ,,en zij weet dat hun vier kinderen in veiligheid zijn."