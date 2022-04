Gestrande reizigers zijn woedend

,,De aantallen zijn te groot, daarom zetten we geen extra bussen in’’, laat een NS-woordvoerder weten. Veel reizigers zoeken hun toevlucht derhalve op Twitter. Niet alleen om frustraties te uiten, maar ook om een lift te vragen. Via de hashtag #treinstoring komen aanbieders en wachtende reizigers met elkaar in contact.

Op Utrecht Centraal is het zondagmiddag bijzonder rustig in de vertrekhal. NS-machinist Jan maakt met zijn telefoon een foto van het grote scherm waar normaal gesproken alle reisinformatie op te zien is, maar waar nu achter elke trein ‘canceled’ te lezen valt. ,,Ik werk al 20 jaar voor de NS en er is heus af en toe een storing, maar dit zien we niet vaak’’, concludeert hij. Toch is de Utrechter naar het station gekomen. ,,Ik blijf hier hangen totdat alle seinen weer op groen gaan en ik aan het werk kan.”

En dat zou nog heel lang duren. Door de technische storing rijden er zondagavond helemaal geen geen treinen rijden, meldt NS. Het advies aan reizigers is om de treinreis uit te stellen. Wie al onderweg is moet maar andere reisopties zoeken. Dat gebeurt dan ook massaal op #liftgezocht op Twitter. Dichter Ester Naomi Perquin is gestrand op Gouda Goverwelle. „Samen met tweehonderd mensen. Is er iemand die naar Rotterdam gaat? Beloning in poëzie, om het extra aantrekkelijk te maken.”

Carmen heeft met twee vriendinnen kartonnen borden met ’Utrecht’ gemaakt. Ze moeten vanuit Enschede naar de Domstad: dat wordt liften.

Ook Rorythart slaat alarm: „Als er toevallig iemand van Amsterdam richting het zuiden (omgeving Leiden) moet, let me know, zou graag een ritje mee willen pakken, ik moet echt naar huis.” @Richard2263 dreigt zijn vlucht te missen. „En dan sta je op station voor Jan ... Schiphol gaan we niet halen denk ik.”

Op Twitter wordt massaal hulp aangeboden. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas: „Ik rij vanmiddag rond 17.00 uur van Deventer naar Den Haag en heb drie plekken in de auto. Laat maar weten als je een lift wilt”, laat ze op Twitter weten. Ook radiomaakster Astrid de Jong (De Nachtzuster) biedt zich aan: „Ik rijd om 2.15 naar Hilversum vanuit kampen en om 18.15 weer terug.” De treinstoring haalt bij Maarten Hachmang het beste naar boven. „Op naar station om wat gestrande reizigers te helpen.”

Twitter is ook gewoon prima voor grapjes om het ongemak te relativeren. „Zelfs met hun 1 april grappen heeft NS een stevige vertraging”, meldt Blikker. Charly Jongejans had als ’fervent autorijder’ autorijder net gisteren een ’NS Flex abonnement’ gekocht. „Goed voornemen toch? Waar zouden we zijn zonder de trein?” Charly vraag nu geld terug van NS.

’KakkerJacques’ ziet er de lol niet van in. „Ga je schamen echt.” ’Wellofgrief’ baalt ook. „Ga met de trein, zeiden ze. Da’s leuk zeiden ze....” De uitval is best zuur voor Wilma Waterlander, die met twee kinderen op stap is. „Dagje uit met de trein. Gestrand op Utrecht Centraal.”

Dat het vanwege de storing niet mogelijk zou zijn om actuele reisinformatie op stations te laten zien, schiet bij veel reizigers in het verkeerde keelgat. @EelkeDouma: „Omdat je geen actuele informatie kan tonen op stations rij je helemaal niet meer? Dit is wel zeer kwalijk.” Hans Vos kan er met zijn pet niet bij, maar geeft toe: „Ik ben enorm verwend in Japan, waar uitval van treinen (door sneeuw, vorst, storm, herfstige bladeren op de rails, uiteenlopende storingen, ongelukken met personen, koeien op de rails) een zeldzaamheid is.”

Ook op Utrecht Centraal is niet iedereen goed geïnformeerd. Op de compleet uitgestorven perrons onder de vertrekhal nemen de Italiaanse Rafaella Fazi (25) en Azzura Fazi (22) nietsvermoedend plaats in een lege trein. Of ze op de hoogte zijn van de storing? De dames, die op vakantie zijn in ons land, kijken of ze water zien branden. ,,Dus we kunnen niet naar Rotterdam?’’, vraagt Rafaella in gebrekkig Engels verbaasd. De zusjes balen zichtbaar als hen verteld wordt dat er voorlopig geen treinen rijden. ,,Dan gaan we hier maar winkelen’’, is de conclusie.

Gehackt?

Op bankjes in de Utrechtse vertrekhal zit een handjevol gestrande reizigers, waaronder Ellis van de Bilt. Met een tas vol bonbons, koffie en andere lekkere hapjes is de Utrechtse richting het station gekomen. ,,Ik heb een etentje in Amsterdam en kom er net pas achter dat de treinen niet rijden’’, zegt ze verbluft.

Van de Bilt vraagt zich hardop af hoe dit anno 2022 nog kan gebeuren. ,,Frappant dat zo’n storing het hele land plat legt, misschien is de NS wel gehackt.” Toch gooit de storing vooralsnog geen roet in het eten van haar afspraak. ,,Welnee, ik probeer een bus te pakken en anders haal ik alsnog thuis de auto op. Bovendien houd ik wel van chaos, dus ik kan hier ook wel om lachen.”

Toch is Van de Bilt niet de enige die denkt dat de NS misschien is gehackt. „De NS is gehackt?”, meldt Marco Mulders op Twitter. Ook Bo Macboone vertrouwt het zaakje niet. „Geen treinen in heel Nederland door een storing? Kan het zijn dat de NS is gehackt?” Ernst Debets: „Maffe is dat de regionale vervoerders wel schijnen te rijden alleen ligt hun informatievoorziening ook plat. Vraag hierbij: is dit te wijten aan de wrakke software bij NS of zijn de vriendjes van Poetin aan de gang en leggen ze met hacks het NS net plat?”

Welnee, denkt Gerben: „De NS heeft de Russen helemaal niet nodig om plat te gaan........ Dat kunnen ze prima zelf.” Wout Schaap toont ’begrip’ voor de treinenuitval. „Het was ook bar vannacht. Ergens in Nederland was het wel -6 graden ! Of zijn het de Russen die de schuld krijgen ? Ik houd mijn hart vast nu de ceo van de NS naar de KLM gaat.” En @mijvoorbeterov over de vertrokken NS-topvrouw Marjan Rintel: „Tot 17 uur (op zijn vroegst) geen enkele NS-trein in Nederland. Normaal zouden we na deze zoveelste blamage het vertrek van de ceo eisen. Maar ja, die verlaat het zinkende schip toch al. Hoe worden gestrande reizigers nu opgevangen?”

Leuke ontmoetingen

Martje de Voogd bekijkt het van de positieve kant: „We hebben er wat van gemaakt via omwegen, bus, tram, metro, en enorme vertraging toch op bestemming gekomen. Elk nadeel een voordeel: samen kom je verder en leuke ontmoetingen.” Gerrie de Vegt is ook een optimist: „Hebben wij even geluk dat er problemen zijn bij de NS, want daardoor hebben wij zoonlief nog even wat langer bij ons.”

Ook Milou van Grunsven en Ineke Oerlemans bundelen de krachten. De twee hebben elkaar net ontmoet op Utrecht Centraal. ,,We pakken zo samen een deelauto richting Den Bosch, daar moeten we beide naartoe”, zegt Oerlemans. Van Grunsven vult aan: ,,Het zal best nog even duren, dus daar wilden we niet op wachten. Daarom zoeken we nog meer mensen die gezellig met ons in de auto stappen.”