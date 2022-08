’Schoten gelost in winkelcentrum Zweden, twee gewonden’

Jimmy Modin, woordvoerder bij de politie, zegt in gesprek met Sydsvenskan dat er schoten zijn gelost in winkelcentrum Emporia. De omgeving zou zijn afgezet en de politie is in grote getale aanwezig.

Volgs Sydsvenskan is er één verdachte aangehouden. De Zweedse nieuwssite Aftonbladet kan dit echter niet bevestigen.