Verschillende snelwegen dicht door omgewaaide bomen

Ook op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord en daarboven zijn woensdag verschillende keren wegvakken dicht geweest vanwege omgewaaide bomen en afgewaaide takken. Omstreeks 12.15 uur was het op die snelweg nog raak ter hoogte van Lelystad in noordelijke richting. Ook was rond die tijd de A10 van Oostzaan richting Amsterdam dicht bij Oostzaan vanwege opruimwerkzaamheden. En ook op de A7 van Drachten richting Groningen is de weg dicht bij Hoogkerk door bomen op de weg. Verschillende provinciale wegen werden eveneens afgesloten.

Boven de rivieren

De woordvoerder zegt dat Rijkswaterstaat alles in het werk stelt de weg zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Het deel boven de rivieren is volgens de woordvoerder het hardst geraakt, maar overal doen weggebruikers er goed aan goed op te letten, zegt hij. „De storm is het land zeker nog niet uit. Mensen moeten alert zijn op windstoten, voorwerpen die de weg op waaien, bomen die omvallen, etcetera. Het kan enige tijd duren doordat alle wegen weer echt vrij zijn.”

Voor de gebieden waar code rood gold, deed Rijkswaterstaat eerder op de dag al de oproep uit niet de weg op te gaan. Totdat alle coderingen er af zijn, dus ook oranje en geel, doen mensen er goed aan hun rijstijl aan te passen en beducht te zijn, niet alleen op voorwerpen die de weg op waaien, maar bijvoorbeeld ook aquaplaning doordat heftige regenbuien zorgen voor veel water op de weg. „Ook bij code oranje en geel komen heftige windstoten voor”, zegt de woordvoerder verder. „Dus houd de handen goed aan het stuur en wees er ook beducht op dat mensen voor of achter je bijvoorbeeld ineens kunnen schrikken en plotseling remmen. Je moet geconcentreerd rijden. De rest van de dag blijft het opletten geblazen.”