‘Grote golf aan corona burn-outs’

Volgens voorzitter Theo Immers brengt deze stijging grote risico’s met zich mee. „Door de toename is er grote kans op uitval. Bij een structurele toename van veertig procent ben je drie tot zes maanden verwijderd van een burn-out.”

Immers waarschuwt daarom voor een grote golf van uitval door stress en burn-out. „Als de stijgende trend zich voortzet, dan moeten we binnen een paar weken al rekening houden met een significante toename in het aantal burn-out patiënten. We spreken dus over een acuut probleem.”

Immers: „Als de maatregelen de komende tijd worden voortgezet dan valt het stressniveau binnen drie maanden gemiddeld zestig procent hoger uit. Dat is echt het kantelpunt dat mensen ziek thuis gaan zitten omdat ze een burn-out oplopen. Voor de arbeidsmarkt is dit ook niet goed. Personen met een burn-out vallen gemiddeld bijna een jaar uit.”

Conflicten

Volgens de voorman zorgt het thuiswerken ook voor andere problemen. „Uit onderzoek blijkt dat er tien procent meer conflicten voorkomen”, stelt Immers. „Dat kunnen ruzies zijn in het gezin, maar ook hoogoplopende irritaties in de supermarkt. Onze lontjes worden korter.”

Ook werden volgens het NCPSB de stressniveaus op verschillende manieren geprikkeld. „Onze cijfers laten zien dat Nederlanders in eerste instantie in shock waren. De stressniveaus piekten. Dat was de sprint. Letterlijk soms. Mensen sprintten naar de supermarkt om levensmiddelen in te slaan. Dat hamstergedrag was een van de uitingen van de shock. Daarna zijn de stressniveaus weer een stuk teruggevallen. Dat valt wellicht te verklaren uit het feit dat mensen toen zagen dat er in supermarkten geen structurele schaarste ontstond.”

Immers vreest dat de stressniveaus bij mensen ook invloed kunnen hebben op het draagvlak in de samenleving. „Na de initiële shock hebben de stressniveaus opnieuw een stijgende lijn ingezet. Dit kan op termijn voor sociale onrust zorgen en invloed hebben op het afkalvend draagvlak voor de coronamaatregelen.”