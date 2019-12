Hogeschool Arnhem Nijmegen aansprakelijk voor studievertraging studenten

De zaak was aangespannen door studenten omdat zij zich niet konden inschrijven in het zogeheten BIG-register. Dat was het gevolg van fouten die gemaakt zijn door de school. In het BIG-register zijn officieel erkende gezondheidswerkers opgenomen. Door het ontbreken van deze registratie konden ze geen stageplek vinden.

De bachelor Medische Hulpverlening leidt studenten op tot ambulancehulpverleners, spoedeisendehulpmedewerkers en anesthesiemedewerkers.

Ruim miljoen euro schade

Bij de rechtszaak tegen de HAN zijn zestig studenten aangesloten. De exacte schade die zij hebben opgelopen moet nog worden vastgesteld. Volgens het Landelijk Studenten Rechtsbureau betekent ieder jaar vertraging in beginsel 20.000 euro schade.

Naast de rechtszaak tegen de HAN lopen er ook nog twee soortgelijke zaken tegen de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Rotterdam. In totaal gaat het om zo’n tweehonderd studenten en een claimbedrag van meer dan één miljoen euro.