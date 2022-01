Onderzoekers vinden familie van Nederlandse kinderen die werden vermoord in vernietigingskamp Sobibor

Archeologen van de Israel Antiquities Authority vonden in januari van vorig jaar vier metalen plaatjes met daarop de namen: Lea Judith De La Penha, Deddie Zak, Annie Kapper, en David Juda Van der Velde op de plek waar vernietigingskamp Sobibor tot 1943 heeft gestaan. Het kamp Sobibor was een vernietigingskamp waar de slachtoffers van de nazi’s, vooral Joodse Europeanen, snel na aankomst werden omgebracht.

Volgens Yoram Haimi, een van de archeologen die de plaatjes vond, zijn er alleen in Sobibor naamplaatjes van kinderen gevonden, en nergens anders. „De identiteitsplaatjes van de kinderen werden gemaakt door hun ouders, vermoedelijk omdat ze bang waren hun kroost kwijt te raken in de chaos van de Tweede Wereldoorlog en er zo zeker van te zijn dat ze weer met hun familie herenigd zouden kunnen worden.”

Haimi, onderzoeker van Israel Antiquities Authority, noemt de dag dat hij de naamplaatjes vond de zwaarste dag van zijn leven. „Het was onverdraagzaam om te bedenken dat deze kinderen, waarvan we het naamplaatje in onze hand hadden, in Sobibor terechtkwamen met een speciaal kindertransport. Het ging om 1300 kleine kinderen, van 4 tot 8 jaar, die hierheen werden gestuurd om te sterven, zonder hun ouders.”

David en Annie

Familieleden van Deddie en Lea werden al vorig jaar al opgespoord, maar van de families van Annie en David was - tot nu toe - geen spoor. Onderzoekers van de genealogie-site MyHeritage hebben na een zoektocht van ongeveer een jaar familieleden van Annie en David kunnen vinden in Amerika en Canada. Roi Mandel, directeur van MyHeritage, gebruikte verschillende archieven en stambomen om de familie van de kinderen te achterhalen vertelt hij aan CNN. „Ik voelde het als mijn plicht om de levende familieleden van Annie en David te achterhalen, om hen te vertellen wat er is gevonden, en hun verhaal te horen.”

Een opgespoorde achterneef van David reageert bij CNN. „Het naamplaatje van David herinnert me aan het verdriet dat mijn grootmoeder en zovele anderen tot het einde van hun leven hebben moeten meedragen.” Een achternicht reageert verrast door het bericht van MyHeritage. „Ik wist niets over David en dat deel van de familie. Het is triest, maar bevredigend om meer informatie te hebben en meer stukjes van de puzzel te kunnen leggen.”

Ongeveer 250.000 Europese Joden kwamen om in kamp Sobibor dat zich bevond in het door de nazi’s bezette Polen. Onder hen waren ruim 34.000 Nederlandse Joden.