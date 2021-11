LIVE | Outbreak Management Team vergadert weer over aanpak corona

Columns & Opinie

‘Nog een lockdown trek ik écht niet’

‘Nog een lockdown trek ik écht niet’, zei ik van de week een beetje grappend tijdens de ochtendvergadering. Was het maar een grap. Ik doe heus mijn best, maar hoe langer deze hele corona-rollercoaster duurt, hoe slechter ik me voel. En ik ben heus de enige niet.