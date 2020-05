Lichaam vermiste surfer nog niet gevonden

Een woordvoerster van Search and Rescue (SAR) Nederland meldde zondag halverwege de middag vanwege haar geheimhoudingsplicht geen uitspraken te mogen doen over een eventuele vondst van een stoffelijk overschot. Dat de zoekactie voorlopig doorgaat, duidt er op dat er nog niets is gevonden.

Tientallen vrijwilligers uit het hele land zijn zondagmorgen gestart bij de pier in Scheveningen. Met speurhonden en op paarden en quads zochten zij naar de laatste vermiste van het surfdrama op 11 mei bij het Noordelijk Havenhoofd dat aan vijf watersporters het leven heeft gekost.

Vanwege de krachtige, aanlandige wind waren de omstandigheden aanvankelijk gunstig. De woeste zee deed SAR Nederland echter doen besluiten om het waterteam niet in te zetten. „De veiligheid van onze mensen blijft het belangrijkste.”

Omdat het al dertien dagen geleden is dat Mathijs vermist raakte, kan het stoffelijk overschot al een enorme afstand hebben afgelegd. „Het is inderdaad zoeken naar een speld in een hooiberg”, erkent de zegsvrouw. „Maar wij zijn erop gebrand om Mathijs naar huis te brengen.”

De zoektocht strekt zich uit van Hoek van Holland tot Zandvoort. „Hoewel het inmiddels eb is en de omstandigheden minder gunstig zijn geworden, gaan we door totdat onze honden te moe zijn om verder te zoeken.”