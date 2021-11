Premium Het beste van De Telegraaf

’We zijn weer terug bij af’ Burger baalt van ’rotvirus’ en nieuwe maatregelen: ’Het voelt als de Muppet Show’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Winkelier Cor Heinen: „Het is drukker in de winkel nu mensen weten dat ze vanaf komend weekend het lapje weer op moeten.” Ⓒ Thijs Rooimans

Amersfoort - Het mondkapje moet weer op als we de winkel of supermarkt in willen en de QR-code moet op meer plekken worden getoond. Het demissionaire kabinet kondigde dinsdagavond nieuwe coronamaatregelen aan, maar wat vinden de mensen op straat daar eigenlijk van?