’Rijhulp in auto’s moet beter’

De raad wil dat de overheid bijstuurt. Die kijkt vooral naar de verre toekomst, naar de volledig zelfrijdende auto die over vele jaren misschien de weg op gaat, maar niet naar de auto van nu. De overheid houdt volgens de raad niet genoeg toezicht op hulpmiddelen in de auto. „Hierdoor is niet helder of het systeem daadwerkelijk doet wat het moet doen.” Fabrikanten moeten automobilisten beter informeren over de „mogelijkheden en beperkingen” van technologie in de auto, aldus de onderzoekers.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen zegt de aanbevelingen van de OVV over te nemen. Over een half jaar komt ze met een uitgebreide reactie. Wel zegt ze nu al toe dat ze wil kijken naar manieren om beter in kaart te brengen welke rol rijhulpsystemen spelen bij verkeersongevallen. Ook gaat ze in gesprek met de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat wetgeving beter aansluit op de moderne hulpmiddelen.