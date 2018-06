Pillay bezorgd over toekomst Egypte

,,Ik vrees voor de toekomst van Egypte als de militairen en veiligheidstroepen en sommige demonstranten zich zo confronterend en agressief blijven gedragen'', aldus Pillay in een verklaring zondag. ,,Aanhangers van de Moslimbroederschap hebben het recht om vreedzaam te protesteren, net als ieder ander.''

Minister van Binnenlandse Zaken Mohamed Ibrahim zei eerder dat hoe dan ook een einde wordt gemaakt aan de zit-actie die aanhangers van de Broederschap houden op het Rabaa El-Adawiya plein in Caïro. De aanhangers hebben op hun beurt ,,gezworen'' te blijven zitten tot de verdreven president Mohamed Mursi weer in functie is.

Pillay drong zondag weer aan op een onafhankelijk en snel onderzoek naar het geweld van de afgelopen dagen waarin de militairen een belangrijke rol lijken te hebben gespeeld. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch verklaarde zondagochtend dat veel van de doden die sinds zaterdag vielen bij Rabaa El-