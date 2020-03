Spanje geeft beelden vrij: Nederlands moordcommando opgepakt

De politie heeft beelden van de aanhoudingen vrijgegeven. Bij de operatie zijn in totaal zes mensen gearresteerd, vier in Spanje en twee in Nederland. De bende zou minstens tien moorden op zijn geweten hebben.

De gearresteerden zouden volgens de autoriteiten worden ingehuurd door verschillende criminele groepen om ‘openstaande rekeningen te vereffenen’. De zeer professionele organisatie maakte gebruik van mobiele telefoons waarmee ze versleutelde berichten verstuurden.

Wapens op zak

Vier van de verdachten werden gearresteerd toen ze vanuit Nederland naar Spanje reisden om een nieuwe ‘klus’ uit te voeren. Ze hadden een semi-automatisch pistool met geluiddemper en munitie bij zich, melden Spaanse media, die toevoegen dat ook het politiekorps in Amsterdam bij het onderzoek betrokken was.

De vier mannen in Spanje hadden wapens en munitie op zak. Ⓒ Politie Spanje

Directe aanleiding voor de gezamenlijke operatie ‘Bentley’ van de Spaanse en Nederlandse autoriteiten was de liquidatie van Abdelhadi Yaqout, lokaal bekend als ‘Marco’, in de nacht van 20 op 21 januari 2019 in Marbella.

De Spanjaard van Marokkaanse origine leidde aan de Spaanse zuidkust een jetsetbestaan. Hij had meerdere succesvolle horecazaken, maar zat ook diep in de internationale drugshandel.