Plan voor postsnuffelaars

„SNB React heeft ons een voorstel gedaan om de Britse manier van werken voor postzendingen over te nemen”, aldus een woordvoerster van de douane. Het voorstel is in principe positief ontvangen, maar: „We willen goed kijken naar de juridische en organisatorische mogelijkheden.”

Via webshops en sociale media worden zo veel goedkope nepartikelen verkocht, dat controle op kleine zendingen noodzakelijk is, stelt SNB React (voorheen Stichting Namaak Bestrijding). In mei van dit jaar rolden FIOD en ECD een grote bende in Leiderdorp, Apeldoorn en Deventer op, waarbij drie hoofdverdachten via een besloten Facebookgroep aan 1800 personen vervalste merkartikelen verhandelden.

„Uit onze proefbestellingen van merkartikelen die overduidelijk zijn nagemaakt, blijkt dat door de douane hoegenaamd niets wordt onderschept”, zegt directeur Ronald Brohm van SNB React. Hij jaagt vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam wereldwijd op nagemaakte goederen onder de labels van onder meer Luis Vuitton, Puma, Nike, Adidas, Lacoste en Abercrombie & Fitch.

In het postverdeelcentrum van de Royal British Mail in Coventry wordt het namaakbestrijders juist toegestaan verdachte zendingen te controleren. Dat voorbeeld wil SNB React in Nederland eveneens introduceren. „Dat vereist een flexibele opstelling van de autoriteiten, waarbij de controle vanzelfsprekend afgesloten en onder toezicht kan worden uitgevoerd”, aldus Brohm.

Het internet laat als distributiemiddel een enorme toename zien van de handel in nagemaakt artikelen, die via landen in Oost-Europa naar West-Europa stromen. Via webshops worden de kopieën van merkartikelen vervolgens tegen lage prijzen te koop aangeboden. „De goederen worden als origineel verkocht en lijken vaak bedrieglijk echt”, stelt Brohm.

Wereldwijd schakelt SNB React circa 500 malafide websites per maand uit, maar volgens Brohm zijn er tienduizenden actief. In Nederland worden circa tien sites per maand op zwart gezet, onder meer door de welwillende hulp van handelssites als Marktplaats.nl en Beslist.nl. Marktplaats stelt importeurs en fabrikanten in staat schriftelijk melding te maken van verdachte sites. Beslist.nl erkent dat regelmatig namaakartikelen te koop worden aangeboden, 'vooral bij elektronicaproducten'. „Wanneer we merken dat een shop namaakartikelen verkoopt, dan wordt deze direct verwijderd”, aldus een woordvoerder van Beslist.

Landen als Turkije en China nemen onder druk van de grote merken steeds vaker actie tegen merkvervalsers. Complete ateliers worden in de landen van herkomst opgedoekt. Alleen zijn het er vrij veel, zegt SNB React. Ruim 190 merken strijden samen tegen vervalsingen, variërend van (slecht nagemaakte) mobieltjes tot HDMI-kabels en van kleding tot voetbalshirtjes van Barcelona en Lionel Messi.