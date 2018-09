'Vrolijke' Gay-pride Vilnius rustig verlopen

De politie was gematigd en gericht op de-escalatie, zegt In 't Veld. „Tegendemonstranten liepen gewoon mee met de mars. Er zijn een paar mensen gearresteerd en er vlogen wat eieren door de lucht, maar het is goed verlopen.”

De burgemeester van de stad was fel tegen de betoging en probeerde het evenement tegen te houden. Een rechter bepaalde dat de mars mocht doorgaan. De vorige keer dat er een Gay Pride plaatshad in Litouwen, was in 2010. Toen was de opkomst vele malen lager en werd het protest in een buitenwijk van Vilnius gehouden.

In 't Veld heeft aan het eind van de mars een korte toespraak gehouden over de negatieve houding van de burgemeester. „Eigenlijk had de burgemeester hier op het podium moeten staan, om te zien hoe gezellig het hier is”, zei de politicus. Ze riep Litouwse politici op zich uit te spreken over homotolerantie.

De Gay Pride in Vilnius is onderdeel van de Baltic Pride. Elk jaar vindt in een van de drie Baltische staten een parade plaats.